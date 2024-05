Volley femminile: l’Italia batte la Svezia in tre set nel match amichevole

L’Italia batte la Svezia in tre set (25-17, 25-22, 25-20). La Nazionale azzurra di Julio Velasco sfida la Svezia in una seconda partita amichevole. L’Italvolley sfrutta questo incontro come preparazione per la Nations League, mentre la compagine non è ancora completa: Milano e Conegliano devono prima affrontare la Champions League. Le italiane scendono nuovamente in campo contro la formazione svedese, squadra incontrata già ieri in un match terminato con la vittoria azzurra.

Il primo set vede le ragazze di Velasco in vantaggio per la totalità del parziale, ma gli errori rispetto alla giornata di ieri sono maggiori, anche a causa di una Svezia più reattiva, soprattutto in battuta dopo un richiamo di Bregoli. Dopo venti minuti di gioco, l’Italia porta comunque a casa il set per 25-17. Il secondo set si apre con grande equilibrio tra le due formazioni, con la Svezia che trova il pareggio diverse volte, ma non il vantaggio. Sul finale le svedesi minacciano l’Italvolley, che riesce però a conquistare il set point e con un piccolo brivido conquista il 25-22. L’ultimo set di partita si presenta combattuto, con le azzurre che però riescono a mantenere il controllo anche nei momenti di minore lucidità e infine, dopo un’ora e mezza di partita, trovano la vittoria in tre set, mettendo a terra il pallone del 25-20.