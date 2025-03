Buona la prima per Novara. La formazione di Lorenzo Bernardi non sbaglia e batte 3-1 (25-12, 25-20, 20-25, 25-17) l’Alba Blaj nella finale di andata di Cev Cup 2025. Partita solida dell’Igor Gorgonzola, che accusa un passaggio a vuoto nel terzo set, ma è brava a restare mentalmente nel match riuscendo a chiudere la pratica evitando il tie-break. Un risultato importante, soprattutto in vista della finale di ritorno. L’1 aprile (ore 17.00) Novara potrà laurearsi campione vincendo due set. Prima dell’ultimo atto di Cev Cup, le ragazze di Bernardi saranno impegnate nel cercare la difficile impresa di portare a gara-3 Conegliano (29 marzo ore 17.00) nei playoff di Serie A1.

La partita

Primo set dominato da Novara, che piazza il primo allungo sul 6-6 con un parziale di 5-0 per l’11-6 iniziale. L’Alba Blaj prova ad avvicinarsi sul 13-10, ma l’Igor Gorgonzola ricaccia indietro la formazione rumena con un pesantissimo break di otto punti per il 21-10. Set in archivio sul 25-12. Nel secondo set sempre più brillante Novara, che si mette al comando delle operazioni sul 7-5. Set più equilibrato del precedente con l’Alba Blaj che si avvicina sul 13-12 per poi pareggiare i conti sul 14-14. Novara procede a strappi e l’Alba risponde sempre presente fino al 19-19. Nel momento decisivo del parziale arriva la sterzata decisiva della squadra di Bernardi, che vola sul 2-0 grazie al 25-10 finale. Nel terzo set arriva la reazione dell’Alba Blaj. C’è un piccolo calo di tensione di Novara, che sotto sin dalle fasi iniziali del parziale. Dal 5-5 è monologo delle rumene che, con un parziale di 10-1, scappano via sul 15-6. Rimonta impossibile per Novara, che prova senza successo a risalire nel finale. 25-20 per la squadra ospite. La squadra di Bernardi torna ai suoi standard nel quarto set e va avanti subito sul 7-3. L’Alba Blaj sembra poter reggere il ritmo delle piemontesi (10-6), ma centro set arriva la mazzata finale dell’Igor. Parziale di 7-0 per un 17-6 praticamente definitivo. Novara controlla fino al 25-17.

Il tabellino

Igor Gorgonzola NOVARA – CS Volei Alba BLAJ 3-1 (25-12, 25-20, 20-25, 25-17) – Igor Gorgonzola NOVARA: Bosio 4, Alsmeier 16, Ishikawa 11, Aleksic 8, Tolok 22, Squarcini 8, Fersino (L), Bartolucci, De Nardi, Mims 3. Non entrate: Akimova (L), Villani, Bonifacio, Mazzaro. All. Bernardi. CS Volei Alba BLAJ: Ruban 11, Valkova 1, Ferreira Leao 6, Felix Costa 10, Kharchenko 5, Rotar 15, Veres (L), Krasteva 3, Partnoi 1, Kockarevic 3. Non entrate: Ciucu (L), Ioan, Skalicka, Roman. All. Naranjo Hernandez. ARBITRI: Hesse, Cildir. NOTE – Durata set: 21′, 24′, 26′, 21′; Tot: 92′.