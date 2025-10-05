Dopo i trionfi mondiali, le Nazionali azzurre conoscono le prime avversarie verso l’Europeo. A Bari i sorteggi: le ragazze di Velasco inserite nel Pool D, mentre gli uomini di De Giorgi giocheranno la fase iniziale tra Napoli e Modena.

Si accende la corsa agli Europei 2026 di volley. Nella giornata di ieri a Bari sono stati sorteggiati i gironi delle due rassegne continentali, in programma tra agosto e settembre del prossimo anno.

Italia femminile – Le azzurre sono state collocate nel Pool D con sede a Göteborg, in Svezia. Sfideranno Montenegro, Francia, Slovacchia, Croazia e le padrone di casa svedesi. La rassegna femminile si disputerà dal 21 agosto al 6 settembre tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia.

Italia maschile – Gli uomini di De Giorgi inizieranno invece davanti al pubblico di casa. Inseriti nel Pool A, affronteranno Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia. La fase a gironi sarà divisa tra Napoli (con debutto in piazza del Plebiscito) e Modena, mentre la finale è in programma al nuovo Pala Santa Giulia di Milano. L’Europeo maschile si giocherà dal 9 al 26 settembre, con l’Italia tra i Paesi ospitanti insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania.

L’attesa per la prossima estate continentale è già iniziata: l’obiettivo, dopo i trionfi mondiali, è scrivere un’altra pagina di gloria azzurra.