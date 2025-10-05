Sfida speciale per Mario Fioretti, ex storico assistente biancorosso ora alla guida di Tortona. Palla a due all’Unipol Forum in esclusiva su Sky Sport, la casa del basket, con studio prepartita dalle 15.30.

Esordio casalingo in campionato per l’Olimpia Milano, attesa oggi alle 16 all’Unipol Forum contro la Bertram Tortona. Non sarà una partita come le altre: sulla panchina avversaria siede infatti Mario Fioretti, per oltre vent’anni assistente dei biancorossi, che ha scelto in estate di lanciarsi nella sua prima avventura da capo allenatore.

Milano deve rinunciare a Shavon Shields, fermato dall’infortunio rimediato contro il Partizan, ma potrà contare sulla solidità di Zach LeDay, tra i più brillanti in questo avvio di stagione. Tortona, dal canto suo, si presenta rinnovata, con Dominik Olejniczak – reduce da Eurobasket con la Polonia – pronto a presidiare l’area.

Studio prepartita alle 15.30 con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, poi la palla a due alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin, interviste di Gaia Accoto.