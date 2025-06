L’Italia del volley si ritrova di fronte la Francia campione olimpica per la prima volta dopo la delusione di un anno fa, ma il risultato non è cambiato.

Al Centre Videotron di Quebec City, in Canada, l’Italvolley subisce la prima sconfitta nella Nations League 2025, per 1-3 (17-25, 22-25, 25-19, 24-26) contro la Francia campione olimpica in carica.

Miglior realizzatore dell’incontro è stato Luca Porro con 18 punti, seguito in casa azzurri da Romanò con 17.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Dopo i successi contro Bulgaria e Germania nei due match precedenti, l’Italia si è ritrovata di fronte per la prima volta la Francia dopo la sconfitta subita nella semifinale dei Giochi 2024, con in campo tre protagonisti di quella sfida: Giannelli, Romanò e Sanguinetti.

“I primi due set sono stati combattuti anche se loro hanno giocato meglio. Noi, invece, siamo stati molto bravi nel terzo; nel quarto eravamo lì, punto a punto, ma qualche errore di troppo in ricezione ci ha penalizzati – ha commentato l’azzurro Francesco Sani -. Meritavamo di andare a giocarci la partita al tie-break ma ci è mancata un po’ di lucidità nelle battute finali del quarto”.

Per la nostra Nazionale, oggi un giorno senza gare utile per lavorare in palestra in vista dell’ultima sfida della pool canadese con l’Argentina, in programma domani alle 17 italiane.