Volley, Superlega 2023/2024: Trento sbanca Verona, vittoria in tre set

L’Itas Trentino vince 3-0 (25-18, 25-17, 25-15) in casa della Rana Verona nella partita valevole per la terza giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Non è bastato un Pala Olimpia sold out per spingere gli scaligeri all’impresa contro una Trento reduce dall’impegno infrasettimanale di Supercoppa. Gli scaligeri di Rado Stoytchev lottano su ogni pallone ma nei momenti decisivi pagano gli errori. La compagine di Fabio Soli è invece più cinica ed emerge alla distanza, dominando il terzo set grazie anche ad uno strepitoso Sbertoli, autore di 5 aces e MVP del match. Il miglior marcatore tra gli ospiti è Alessandro Michieletto (15 punti), mentre tra gli scaligeri i migliori sono Amin Esmaeilnezhad e Rok Mozic (10 punti ciascuno). Di seguito, la cronaca della partita.

La partita

Fabio Soli (Trento) schiera Kozamernik, Michieletto, Sbertoli, Rychlicki, Lavia, Podrascanin, Laurenzano il libero. Rado Stoytchev (Verona) risponde con Dzavoronok, Esmaeilnezhad, Spirito, Mosca, Grozdanov, Mozic, D’Amico il libero. I padroni di casa iniziano bene con due muri (2-0), ma Trento pareggia subito i conti (4-4) e completa il sorpasso con un muro di Podrascanin (6-7). Gli uomini di Soli salgono di colpi a muro e in difesa (8-10), ma qualche errore permette agli scaligeri di rimettere la testa avanti (12-11). Trento recupera e trova un break di vantaggio (13-15), che incrementa nel finale aumentando la pressione dai nove metri (17-22) e va a prendersi il set (18-25).

Nel secondo set è Trento ad iniziare meglio (4-6), ma i padroni di casa rimangono in scia (9-10) e completano il sorpasso con un muro sul 12-11. La formazione di Soli non perde lucidità (12-13) e la lotta prosegue punto a punto (16-16). Gli errori al servizio però penalizzano Verona, che va in confusione (17-20) e gli ospiti ne approfittano per allungare (17-23) e prendersi il set (17-25).

Nel terzo set Verona scende in campo determinata e con l’ottimo turno al servizio di Dzavoronok costringe subito gli avversari a chiamare time-out (5-2). I padroni di casa provano a scappar via (8-4), ma Trento non molla e torna sotto (9-8). Verona allunga ancora (11-8), ma la squadra di Soli torna a mettere pressione al servizio e pareggia i conti sul 12-12. Poi è proprio l’ace di Sbertoli a completare il sorpasso di Trento, costringendo Stoytchev a fermare il gioco (12-13). Il turno al servizio di Sbertoli con ben quattro aces è micidiale (12-19) e lancia Trento verso la conquista di set (15-25) e match.