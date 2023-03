Volley, Superlega 2022/2023: Trento vince in quattro set su Monza e si porta sul 2-1 nella serie

Alla BLM Group Arena di Trento l’Itas Trentino supera 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19) la Vero Volley Monza in gara-3 e si porta sul 2-1 nella serie. Il solito duo composto da Matei Kaziyski ed Alessandro Michielletto, protagonisti rispettivamente con 21 e 19 punti, trascinano al successo la squadra, che nonostante qualche momento di blackout è sempre apparsa come la più forte in campo.

LA PARTITA – I padroni di casa partono meglio, portandosi subito avanti e riuscendo a gestire il primo parziale fino alla sua fase centrale. Poi un blackout improvviso permette a Monza di aprire una striscia di cinque punti che dall’11-14 portano la squadra ospite avanti 16-14. L’inerzia cambia completamente, sono gli uomini di Eccheli a mantenere il vantaggio fino al 25-22 finale, giunto dopo un paio di punti di Davyskiba. La reazione di Trento però non tarda ad arrivare. Kaziyiski e compagni premono sull’accelleratore mettono subito in chiaro le cose ad inizio secondo set: 4-0, poi 8-2 e Monza è costretta a rincorrere per tutta la frazione, ma senza mai riuscire ad avvicinarsi. La seconda palla set è quella utile per il 25-18 messo a terra da Podrascanin.

Il terzo parziale si sviluppa in modo molto equilibrato, con continui ribaltamenti di fronte, ma senza alcuna striscia che di punti che indirizzi la frazione da un lato o dall’altro. Il primo mini allungo lo riesce a trovare Trento: dal 15-15 Kaziyski e Michieletto ne mettono due a testa e permettono alla propria squadra di staccarsi. Il finale di set è tutto della squadra trentina, che chiude 25-19 quando Davyskiba mette in rete la battuta.

Lavia e i suoi partono con il piglio giusto anche nel quarto set e la partita in effetti sembra andare in quella direzione. Vantaggio di tre punti sull’8-5, che poi diventa anche di cinque e successivamente di sei lunghezze sul 17-11. Qui arriva – come nel primo set – un nuovo momento di blackout per la squadra di casa, con Monza che si riporta fino al meno due. Questa volta però il time-out chiamato da coach Lorenzetti è provvidenziale, con i suoi uomini che tornano in campo e riescono di nuovo ad allungare per il 25-19 finale. Trento vince gara-3 e si porta in vantaggio 2-1 nella serie, che ora tornerà a Monza.