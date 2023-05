Volley, definite le squadre per le Coppe europee 2023/2024: out Perugia e Novara

I campionati italiani si avviano alla conclusione e arrivano i verdetti sulle Coppe europee 2023/2024 di volley maschile e femminile: ecco quali squadre giocheranno in Champions League, Cev Cup e Challenge Cup nella prossima stagione. In campo femminile, a disputare la Champions League saranno Prosecco Doc Imoco Conegliano, Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci, ossia le finaliste dei Playoff Scudetto e la miglior piazzata in regular season. Alla Cev Cup, dal momento che la vincitrice della Coppa Italia è sempre Conegliano che è già qualificata alla Champions, parteciperà la Reale Mutua Fenera Chieri, miglior classificata in regular season grazie al quarto posto alle spalle di Conegliano, Scandicci e Milano. In Challenge Cup invece andrà la Trasportipesanti Casalmaggiore, che ha battuto Firenze nella finale degli appositi Playoff Challenge.

Sorprende dunque l’esclusione dell’Igor Gorgonzola Novara, che in una stagione a dir poco travagliata ha concluso la regular season al quinto posto ed è uscita ai Playoff in semifinale contro la corazzata Conegliano. Le zanzare del confermato Stefano Lavarini devono quindi sperare in un eventuale torneo di qualificazione indetto dalla CEV, come la WEVZA Cup disputata all’inizio di questa stagione che ha consentito a Chieri di accedere alla Challenge Cup (poi vinta). Si tratta di una situazione dovuta alla nuova formula, che ricalca quella della Superlega ma che, a differenza del campionato maschile, non prevede la finale per il terzo posto.

In campo maschile, la Gas Sales Bluenergy Piacenza si è conquistata un posto in Champions League grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto dei Playoff. L’Allianz Milano, sconfitta nella finale terzo posto, giocherà invece la Cev Cup. Nella massima competizione continentale per club, oltre a Piacenza, ci saranno anche Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, ossia le finaliste dei Playoff Scudetto. Infine, alla Challenge Cup parteciperà la Vero Volley Monza, capace di imporsi nei Playoff 5° posto battendo in finale la Sir Safety Susa Perugia, che dopo aver vinto la regular season da imbattuta è entrata in difficoltà, uscendo subito dalla lotta Scudetto e salutando anche l’Europa, almeno per la prossima stagione.

