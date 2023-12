Volley, Mondiale per Club: Perugia batte Minas ed è campione del mondo

Perugia batte Minas per 3-0 nella finale del Mondiale per Club 2023. La formazione italiana riescono a conquistare tutti e tre i parziali, nonostante la squadra brasiliana si dimostri tenace in diversi momenti. Ora i perugini sono richiamati agli impegni di campionato, dove incontreranno il Trentino la prossima settimana.

Perugia si presenta in campo decisa e sin dalle prime battute riesce a portarsi in vantaggio. Dall’altra parte della rete, Minas è in difficoltà e si trova ad inseguire per tutto il primo quarto, con i perugini che danno lo strappo e prendono il largo. E’ proprio la formazione italiana dunque a conquistare il primo set, che finisce 25-13. Il set numero due si rivela più combattuto, con i brasiliani che conquistano un ampio vantaggio, mentre Perugia sembra in difficoltà. La formazione italiana riesce però a reagire, raggiungendo il pareggio e poi passando in vantaggio sul finale. Il set termina con la vittoria di Perugia, che colleziona un sudato 25-21. Durante il terzo set, le due squadre proseguono punto a punto nella prima fase. Nella seconda metà però, Perugia riesce a conquistare un piccolo margine che conserva fino alla fine, lasciando Minas ad inseguire. Gli italiani mettono a terra la palla del 25-19 e non solo conquistano il parziale, ma ottengono anche il titolo di club campione del mondo.