LIVE – Milano-Trento: Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Allianz Milano-Itas Trentino, partita valevole per la quinta giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I meneghini di Roberto Piazza, dopo la splendida vittoria contro Civitanova, vanno a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per conquistare punti importanti contro un’altra big. Dall’altra parte della rete c’è infatti la squadra di Fabio Soli, reduce dal successo contro Piacenza, che vuole crescere ancora per provare ad agguantare il primo posto in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 15 novembre all’Allianz CLoud (Palalido) di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Milano-Trento della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

MILANO – TRENTO (inizia alle 20.30)

