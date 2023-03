Belchatow-Modena oggi in tv: orario e diretta streaming ritorno semifinale Cev Cup maschile 2023 volley

Tutto pronto per PGE Skra Belchatow-Valsa Group Modena, semifinale di ritorno della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. I Canarini di Andrea Giani, dopo la bella vittoria dell’andata, vogliono completare l’opera vincendo almeno due set per assicurarsi il passaggio del turno. La formazione polacca invece va a caccia della rimonta davanti al proprio pubblico: deve vincere per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi si accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 15 marzo all’Energia di Belchatow, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Belchatow-Modena della Cev Cup maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Belchatow-Modena di Cev Cup maschile 2023 verrà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme a pagamento Eurovolley.tv e Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.

LA FORMULA – Le semifinali si svolgono con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che al termine delle due sfide avrà il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, al termine della gara di ritorno si disputerà il Golden Set: chi lo vince passa il turno. Il sistema di punteggio è il consueto: 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3.