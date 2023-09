Volley preolimpico femminile, Mazzanti: “Stati Uniti squadra solida, sarà una grande partita”

Davide Mazzanti ha parlato alla vigilia della delicata sfida tra Italia e Stati Uniti, valevole per il preolimpico femminile 2023: “Cominceremo contro gli Usa un ciclo di tre partite decisivo per l’assegnazione dei pass per i Giochi di Parigi 2024. Dovremo continuare a spingere e scendere in campo con l’obiettivo di vincere. Siamo consapevoli che gli Stati Uniti sono una squadra estremamente solida e che contro di loro sarà una grande sfida. Quando si incontrano le squadre migliori e la posta in palio cresce, però, è naturale che si veda un volley di alto livello“.

Ha poi parlato anche Ekaterina Antropova, consapevole dell’importanza dei prossimi impegni: “Ci aspettano tre sfide complicate contro altrettante grandi squadre, peraltro consecutivamente. Contro gli Stati Uniti non sarà una partita semplice, ma entrambe le squadre vorranno dare grande spettacolo. Per quanto ci riguarda stiamo gestendo al meglio questo torneo non semplice, per via delle tante gare ravvicinate, e siamo pronte a dare il massimo per questo forcing finale. Dal punto di vista personale invece mi sento molto bene e credo di aver sfruttato al meglio i pochi momenti di riposo che il calendario ci ha concesso. Tutta la squadra è nelle condizioni migliori per andare all’assalto di questi tre match finali“. L’appuntamento con la sfida Italia-Usa è per venerdì 22 settembre alle ore 20.45,