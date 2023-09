Volley femminile, presidente Manfredi: “Bilancio negativo. Ora analizzare quanto accaduto e trovare la soluzione”

“C’è grande amarezza per non aver sfruttato l’occasione di qualificarci direttamente ai Giochi Olimpici. Il bilancio stagionale della nazionale femminile è senz’altro negativo e di questo dobbiamo prendere atto. È innegabile che quest’anno diverse cose non abbiano funzionato”. Così analizza l’estate azzurra presidente della federvolley Giuseppe Manfredi al termine del torneo pre-olimpico della nazionale di pallavolo femminile.

“Se nelle scorse stagioni abbiamo ottenuto diversi successi e quindi tanti elogi, adesso è giusto accettare le critiche: questa è la legge del mondo dello sport. Nel 2022 a conclusione del Mondiale affermai che ritenevo la stagione positiva, in virtù del Bronzo iridato e della vittoria della Volleyball Nations League, quest’anno invece devo ammettere, altrettanto chiaramente, che sono stati commessi degli errori”, prosegue il numero uno del volley italiano.

“Fin dai prossimi giorni, insieme al Consiglio Federale, analizzeremo nel dettaglio quanto accaduto e lavoreremo con lo scopo di trovare in tempi brevi la soluzione migliore per superare questo momento complicato“, ha proseguito Manfredi che è ottimista comunque per la qualificazione olimpica. “La qualificazione per i Giochi di Parigi 2024 è ampiamente alla nostra portata e per la nuova stagione l’obiettivo della Fipav sarà certamente quello di riprogrammare su nuove basi e con accuratezza tutta l’attività azzurra, per permettere alla nazionale femminile di tornare ai vertici del volley mondiale”, ha concluso Manfredi.