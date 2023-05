Volley, Champions League femminile 2023: Vakif campione per la sesta volta, Eczacibasi sconfitto in finale

Il Vakifbank Istanbul vince la Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Egonu e compagne hanno battuto nel derby turco l’Eczacibasi Dynavit Istanbul in quattro set (27-25, 25-17, 23-25, 25-17) portandosi a casa il secondo alloro consecutivo in Champions League e il sesto complessivo della storia del club. Azzurra grande protagonista e miglior marcatrice del match con ben 42 punti.

LA PARTITA – Subito grande intensità nel primo set. Le due grandi protagoniste della serata, Boskovic e Egonu, aprono il match (1-1), Vakifbank firma tre consecutivi per il 4-2 ma Eczacibasi riaggancia le avversarie sul 4-4. Cinque consecutivi delle ragazze di Akbas che volano sul 6-9 e rimangono avanti fino al 13-13, botta e risposta tra le due formazioni fino al 18-18 e break Eczacibasi sul 18-20. Con quattro punti consecutivi, le ragazze di Guidetti vanno avanti sul 22-20, ma le avversarie pareggiano subito sul 22-22 dando vita a un finale equilibratissimo, chiuso grazie ai tre consecutivi di Vakifbank per il 27-25. Nel secondo set parte meglio l’Eczacibasi con tre consecutivi (0-3) e rimane avanti fino al 7-7. Con cinque punti di fila il Vakif va in vantaggio sul 9-9, match di nuovo in equilibrio sul 9-9 ma la squadra di Guidetti tornano avanti sul 15-11 dominando la parte finale del secondo parziale, chiuso sul 25-17. Vakif mai avanti nel terzo set. Dopo un inizio equilibrato l’Eczacibasi allungaa sul 3-6 e rimane in vantaggio fino al 9-9, torna avanti sul 9-12 ma è di nuovo riagganciato dalle avversarie sul 13-13. Break decisivo di Boskovic e compagne sul 15-17, grazie al quale sono riuscite a chiudere il parziale, non senza rischi, sul 23-25 ed accorciare sul 2-1. Ma nella seconda metà del quarto set non c’è stata storia, con il Vakif che ha allungato dal 12-12 al 18-12 e controllato senza problemi il vantaggio, chiudendo i conti sul 25-17.