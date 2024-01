Semifinale Conegliano-Chieri in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Femminile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri, prima semifinale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo aver battuto Firenze, va a caccia di un’altra vittoria per provare a difendere il trofeo che vince ininterrottamente dal 2020. Non sarà però affatto scontato battere la formazione di Giulio Bregoli, che ai quarti di finale si è aggiudicata nettamente il derby piemontese contro Novara. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 17 febbraio al PalaTrieste di Trieste. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Conegliano-Chieri della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2024 di volley.

STREAMING E TV – La semifinale Conegliano-Chieri della Coppa Italia A1 Femminile 2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale aggiornata in tempo reale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.