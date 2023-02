Sanremo 2023, Salvini attacca: “Spero che Egonu non venga a fare la tirata sull’Italia razzista”

Matteo Salvini va all’attacco. Il vicepremier a Rtl 102.5 ha parlato di Sanremo 2023 e si è soffermato sulla presenza di Paola Egonu giovedì sera come co-conduttrice all’Ariston: “Paola Egonu è una grande sportiva e pallavolista, ma spero che non venga al Festival a fare un tirata sull’Italia razzista, perché penso che gli italiani possono avere tanti difetti, ma non quello di essere razzisti. Mi auguro che gli italiani non si sentano colpevolizzati da Tizio o da Caio, che usino la televisione pubblica per fare la morale a qualcuno”.