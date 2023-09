Preolimpico volley 2023, Italia qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024 se… Tutte le combinazioni

L’Italia non sbaglia contro la Germania e vince 3-0 contro la squadra di Heynen nella penultima giornata del preolimpico 2023 di volley femminile. Ottima prova delle ragazze di Mazzanti, che non hanno tremato in una partita che assomigliava molto a un dentro fuori. Quinta vittoria per l’Italia in sei partita con una sola sconfitta contro gli Usa. Si arriva quindi all’ultima giornata del torneo di qualificazione con le azzurre in testa al girone con 15 punti a pari merito con Polonia e Usa ma davanti per coefficiente set. La differenza set al momento recita Italia +12 con 16 set vinti e 4 persi, Polonia +10 con 17 set vinti e 7 persi e Usa subito dietro +10 con 16 set vinti e 6 persi. Germania eliminata in virtù della sconfitta di oggi con 11 punti a una sola partita dal termine del torneo. L’ultima giornata sarà decisiva con le sfide tra le prime quattro in classifica. Gli Usa affronteranno la Germania alle 17:30 e l’Italia se la vedrà contro la Polonia alle 20:45. Le ragazze di Mazzanti scenderanno in campo sapendo quindi già tutte le combinazioni con cui volerebbero a Parigi. Eccole qui di seguito.

Italia-Polonia 3-0/3-1/3-2

Italia qualificata indipendentemente dal risultato della sfida tra Usa e Germania

Italia-Polonia 0-3

Italia qualificata solo se gli Stati Uniti dovessero perdere 3-0 o 3-1 contro la Germania. In questo caso l’Italia volerebbe a Parigi grazie al coefficiente set, che sarebbe superiore di due, in caso di sconfitta 0-3 degli Usa, o di uno, in caso di sconfitta 1-3 degli Usa. In caso di sconfitta 3-2 degli Usa passerebbero gli americani in virtù del punto assegnato per le sconfitte 3-2.

Italia-Polonia 1-3

Italia-Polonia 2-3

Italia qualificata solo se gli Stati Uniti dovessero perdere contro la Germania indipendentemente dal punteggio. In caso di 3-0 o 3-1 per la Germania gli Usa chiuderebbero con un punto in meno dell’Italia. In caso di 3-2 per la Germania ci sarebbe un arrivo a pari punti, ma passerebbe l’Italia grazie al coefficiente set superiore.

Ecco la classifica delle prime tre prima dell’ultima giornata

Italia 5V,1P-15pt, coefficiente set +12(16V-4P)

Polonia 5V,1P-15pt, coefficiente set +10(17V-7P)

Usa 5V,1P-15pt, coefficiente set +10(16V-6P)