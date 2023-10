Novara-Casalmaggiore oggi in tv: orario e diretta streaming Challenge Cup femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-VBC Saviola Casalmaggiore, partita di andata del primo turno della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile. Subito un derby italiano in Europa nel primo turno della terza competizione continentale per club, che decreterà l’eliminata al termine delle gare di andata e ritorno. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver vinto la MEVZA Cup, scendono sul campo di casa con l’obiettivo di vincere per tenere vivo il sogno di proseguire il torneo. Dall’altra parte della rete c’è la formazione allenata da Marco Musso, che di certo non parte battuta e vuole provare a strappare punti importanti in trasferta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 12 ottobre al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Novara-Casalmaggiore della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Novara-Casalmaggiore della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale aggiornata in tempo reale, la cronaca ed il risultato al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.