LIVE – Novara-Casalmaggiore 3-0 (25-21, 25-22, 25-16): andata Challenge Cup femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Igor Gorgonzola Novara-VBC Saviola Casalmaggiore, partita di andata del primo turno della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile. Subito un derby italiano in Europa nel primo turno della terza competizione continentale per club, che decreterà l’eliminata al termine delle gare di andata e ritorno. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver vinto la MEVZA Cup, scendono sul campo di casa con l’obiettivo di vincere per tenere vivo il sogno di proseguire il torneo. Dall’altra parte della rete c’è la formazione allenata da Marco Musso, che di certo non parte battuta e vuole provare a strappare punti importanti in trasferta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 12 ottobre al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Novara-Casalmaggiore della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

NOVARA – CASALMAGGIORE 3-0 (25-21, 25-22, 25-16)

______________________________________________________________

FINISCE QUI! NOVARA BATTE CASALMAGGIORE 3-0, 25-16 il parziale dell’ultimo set. L’Igor Gorgonzola avvicina il passaggio del turno, al VBC Saviola servirà un’impresa nel ritorno della prossima settimana

TERZO SET – Danesi a segno per il 20-15

TERZO SET – Novara allunga sul 18-13, partita che sembra avvicinarsi alla conclusione

TERZO SET – Novara sul 12-9 con l’attacco di Akimova, capace di andare in doppia cifra così come Bosetti. Casalmaggiore comunque ha reagito dopo l’inizio scioccante di terzo set

TERZO SET – Casalmaggiore sembra accusare il colpo, errore di Smarzek e 8-3

TERZO SET – Stavolta parte fortissimo Novara, subito 5-1 nel terzo set

SECONDO SET NOVARA! Altra rimonta nel finale per l’Igor Gorgonzola, che si porta sul 2-0! Casalmaggiore chiamata a una rimonta tutt’altro che semplice, almeno per alleggerire il passivo in vista del ritorno

SECONDO SET – A segno Bosetti, Igor Gorgonzola che prova lo stesso finale del primo set! 19-20

SECONDO SET – Qualche errore di troppo per Novara, 15-18

SECONDO SET – Situazione analoga al primo parziale, con Casalmaggiore avanti 12-15. Vedremo se stavolta le ospiti riusciranno a portare a casa il set

SECONDO SET – Muro vincente di Danesi, che prova a scuotere Novara: 8-10

SECONDO SET – Ospiti avanti 9-6, finora top scorer del match sono Bosetti e Smarzek a quota 6 punti

SECONDO SET – Prova a reagire Casalmaggiore, avanti 5-3 in avvio di secondo set

PRIMO SET NOVARA! Igor Gorgonzola che chiude sul 25-21, dominando l’ultima parte del parziale con un break da 13-5 dal 12-16 in favore delle avversarie! Sugli scudi il muro piemontese nel finale del set con Bosetti, Bosio e Danesi a chiudere ogni varco a Casalmaggiore

PRIMO SET – Danesi a segno, 22-21. Continui cambi di fronte in questo finale di primo set!

PRIMO SET – Stavolta Bosetti forza e sbaglia, Casalmaggiore trova un nuovo break sul 19-21

PRIMO SET – Bosetti a segno! Novara torna sotto, 16-17

PRIMO SET – Attacco di Perinelli, allungano le ospiti con Novara che adesso sembra mancare di precisione rispetto alle avversarie: 12-16

PRIMO SET – Ancora Smarzek, buon turno di servizio per Avenia e Casalmaggiore infila un parziale di 4-0 per tornare avanti

PRIMO SET – Equilibrio sul 10-9, Casalmaggiore che si affida molto a Smarzek che è anche una delle ex in campo stasera

PRIMO SET – Reazione di Novara, che si porta avanti 7-5

PRIMO SET – Subito Smarzek a segno due volte, Casalmaggiore avanti 3-1 in avvio

20.02 – Inizia il match!

19.58 – Presentazione delle squadre in corso, ormai ci siamo

19.55 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto al PalaIgor per l’andata del primo turno di Cev Challenge Cup tra Novara e Casalmaggiore. Tra una settimana il ritorno di questo derby italiano tutto da seguire!