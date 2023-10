LIVE – Casalmaggiore-Novara: ritorno Challenge Cup femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di VBC Saviola Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara, gara di ritorno del primo turno della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile. Terzo faccia a faccia in una settimana per le due formazioni, tra campionato italiano ed Europa. La formazione allenata da Marco Musso va a caccia dell’impresa davanti al proprio pubblico per ribaltare il risultato, ma deve vincere in tre o quattro set per poi giocarsi tutto al Golden Set. Le azzurre di Lorenzo Bernardi hanno infatti vinto l’andata 3-0 e vogliono dunque conquistare almeno due set per chiudere la pratica e assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 19 ottobre al Palasport G. Farina di Viadana. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Casalmaggiore-Novara della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

