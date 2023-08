Europei femminili volley 2023: la Francia piega la Romania 3-1 e vola ai quarti

La Francia batte la Romania 3-1. Dopo due ore di gioco e quattro set, la nazionale francese riesce nella conquista di un posto ai quarti di finale, ma non senza difficoltà. La squadra d’oltralpe ha vinto il primo set di pochi punti, un tirato 25-23, per poi dominare il secondo set 25-16. La vittoria sembrava ormai aggiudicata, ma la squadra rumena non si è arresa e ha portato a casa il terzo set per 25-21. Il quarto set è stato vinto dalla francesi in rimonta, dopo aver subito in un primo momento gli attacchi delle avversarie, e la partita si è chiusa 25-22. Questa sera la partita tra Italia e Spagna decreterà la prossima avversaria della Francia.

La partita inizia con la Francia che si porta in vantaggio molto velocemente. La Romania, infatti, ci mette qualche punto per entrare in partita e poi l’attacco viene capitanato da Inneh, che approfitta della performance altalenante di Gicquel per mettere a segno una serie di punti. Sul 13-13, la Romania riesce nel sorpasso e la nazionale francese sembra in seria difficoltà. A spronare l’attacco ci pensa Bauer, che con una serie di azioni che porta la Francia al contro sorpasso. Dopo un primo terzo di partita combattuto, le francesi vincono 25-23 il primo set.

Nel secondo set, il gioco è monopolizzato dalla Francia, con la Romania costretta ad incassare punto dopo punto. Fondamentale il gioco di Gicquel, che dopo un primo set sotto tono si ritrova e mette a segno due ace. Nonostante i tentativi di rimonta delle giocatrici rumene non particolarmente efficaci, la formazione d’oltralpe vince il set con nove punti di vantaggio, chiudendo 25-16.

Al via del terzo set Buterez suona la carica e mette a segno quattro punti consecutivi. La Romania si porta subito in vantaggio e cerca di gestire il gioco, mentre la Francia commette alcuni errori. La squadra rumena mantiene il vantaggio, ma lentamente la Francia riesce a recuperare, nonostante il muro resti un importante punto debole. Le francesi non trovano comunque il sorpasso e perde il terzo set per 25-21, che riaprono così la partita.

Si vola al quarto set, con la Romania che vuole in tutti i modi rimontare. Inizialmente il piano sembra funzionare e la Francia risulta in grande difficoltà, perdendo terreno sulle avversarie. Improvvisamente però, Gicquel colleziona una serie di ace che portano le francesi al sorpasso sul 15 pari. C’è poco da fare per la Romania, con la squadra d’oltralpe che conquista punto dopo punto fino a segnare il 25-22 e chiudere la partita.