Tennis, i migliori colpi del 2022: dalla meraviglia di Musetti alla veronica di Nadal (VIDEO)

di Antonio Sepe 42

Il video con i migliori colpi del 2022. Un’altra stagione tennistica è volta al termine ed i migliori giocatori del circuito hanno regalato delle giocate mozzafiato da vedere e rivedere. Spicca ovviamente la meravigliosa giocata di Lorenzo Musetti alle Next Gen Finals, ma non passano inosservate neppure la veronica di Nadal e la bordata di Kyrgios di tutto polso. Spazio infine ai tweener, con protagonisti Baez e Tsitsipas-Alcaraz. In alto e di seguito il video completo.