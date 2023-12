Highlights gigante femminile Lienz 2023 sci alpino: Federica Brignone si arrende solo a Shiffrin (VIDEO)

Gli highlights del gigante di Lienz, valido per la Coppa del Mondo femminile 2024/2024 di sci alpino. Vittoria numero 92 per una straordinaria Mikaela Shiffrin, capace di ipotecare il successo già al termine della prima manche. Alle sue spalle una strepitosa Federica Brignone, capace di mettere a referto il miglior tempo di manche e risalire la classifica dopo un errore nella prima prova. Completa il podio Sara Hector, mentre non va oltre l’ottava posizione Sofia Goggia.