Highlights e gol Verona-Empoli 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 13

Il video dei gol e degli highlights di Verona-Empoli, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi di Verona partita importantissima per i padroni di casa che si giocano una buona fetta di salvezza. Ma gli ospiti giocano una bella partita, sfiorano il gol del vantaggio in almeno due occasioni. Il Verona sente la pressione con il passare dei minuti, ma ci pensa Adolfo Gaich in ribattuta a far esplodere di gioia il pubblico veronese. Ma nei minuti di recupero arriva il clamoroso gol del pareggio con Stojanovic che mette la palla al centro e Magnani si infila la palla nella sua porta.

LE PAGELLE E I VOTI