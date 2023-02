Highlights e gol Recanatese-Cesena 0-3, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 7

Il video con gli highlights di Recanatese-Cesena, venticinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Il risultato si sblocca già al 7′, quando il numero 11 di testa ribadisce in rete la grande parata di Fallani sul precedente colpo di testa. Il portiere dei giallorossi è invece impreciso e di certo non impeccabile al 31′, facendosi superare dal tiro dalla distanza ancora di Shpendi. A dieci minuti dal termine, Corazza, da pochi passi, insacca la torre aerea di un compagno di squadra, mettendo fine al match.

RISULTATI E CLASSIFICHE