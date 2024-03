Highlights e gol Real Madrid-Lipsia 1-1: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Real Madrid-Lipsia, match valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. I ragazzi di Carlo Ancelotti, forti dell’1-0 maturato in trasferta, non entrano con il giusto atteggiamento in campo e il Lipsia fa la partita creando un paio di palle gol importanti con Openda che non riesce a siglare la rete dello 0-1. Il Bernabeu all’intervallo fischia e rumoreggia e nel secondo tempo ci pensa Bellingham a servire in maniera straordinaria Vinicius in una ripartenza micidiale, il brasiliano fa 1-0. Ma il Lipsia non molla e pareggia con Orban facendo 1-1. I tedeschi buttano il cuore oltre l’ostacolo e creano ancora pericoli anche nel finale. Il Real Madrid è alle corde, ma in qualche modo riesce a qualificarsi per i quarti di finale.

