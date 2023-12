Highlights e gol Juventus U23-Vis Pesaro 1-1, Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello

Nel Girone B nel pomeriggio è stato tempo di Juventus Under 23 e Vis Pesaro per un match che poteva dire tanto per la corsa alla salvezza diretta delle due squadre. Nel complesso il match è stato equilibrato e gradevole con le squadre che, nonostante una prima fase di studio, poi hanno cercato di mettere in vista un piano di gioco propositivo.Un tempo per uno in sostanza, quindi risultato giusto. A Rouhi ha risposto Di Paola da punizione, con chiara collaborazione da parte di Dafafra.