Psg, obiettivi chiari dal Qatar: bisogna convincere Messi a rinnovare

Lionel Messi a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto è certamente la priorità numero uno del Psg in vista del prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, però ultimamente è stato registrato un rallentamento nelle trattative. Il Psg deve provare a ridurre il monte ingaggi, ma dal Qatar hanno fatto sapere al presidente Al Khelaifi e al ds Campos che bisogna a tutti i costi convincere Messi a restare, considerando la sua importanza non solo a livello sportivo e non solo.