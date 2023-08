Highlights crono elite maschile, Mondiali ciclismo Galsgow 2023: vince Evenepoel, Ganna argento (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights della prova a cronometro elite maschile valevole per i Mondiali 2023 di ciclismo, in corso di svolgimento a Glasgow, in cui il belga Remco Evenepoel ha sbaragliato la concorrenza laureandosi per la prima volta campione del mondo in questa disciplina. Secondo posto e medaglia d’argento per uno strepitoso Filippo Ganna, bronzo per il britannico Joshua Turling. Ecco il video delle azioni salienti e dei migliori momenti della cronometro maschile.