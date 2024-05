Highlights Boston-Cleveland 120-95, Playoff Nba 2023/2024 (VIDEO)

Vittoria agevole anche per Boston, che batte 120-95 Cleveland. Bene Jaylen Brown con 32 punti e 6 rimbalzi. 25 punti e 5 assist per White e 18 punti con 11 rimbalzi per Tatum. Buon apporto dalla panchina di Pritchard (16 punti+5 rimbalzi). Holiday chiude con 14 punti e 6 rimbalzi. Non bastano ai Cavaliers i 33 punti con 6 rimbalzi e 5 assist di Donovan Mitchell. In doppia cifra anche Mobley (17 punti+13 rimbalzi) e Garland (14 punti+5 assist). La serie resta a Boston per gara-2, in programma nella notte tra il 9 e il 10 alle 01.00. Ecco gli highlights del match.