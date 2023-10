Brasile-Venezuela 1-1: tifosi lanciano popcorn a Neymar e lo colpiscono (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 70

Animi agitati al termine di Brasile-Venezuela, match valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. La ‘Selecao’ non è andata oltre l’1-1 casalingo grazie alle reti di Gabriel ad inizio secondo tempo e al pareggio, nel finale di Bello, che ha gelato gli spettatori presenti a Cuiabà. Un pareggio che non è stato ben accolto visto che, all’uscita dei giocatori del Brasile, sono stati lanciati dei popcorn che hanno colpito anche Neymar. L’ex giocatore di Barcellona e Psg non ha preso per niente bene la situazione e ha reagito urlando degli improperi ai suoi stessi tifosi. Di seguito il video dell’accaduto.