Vela, Europei iQFOiL: Renna e Benedetti in Top 10. Domani fasi finali in Gold e Silver

Seconda giornata di regate ai Campionati Europei iQFOiL 2023 in Grecia, dove il forte vento mattutino ha quest’oggi costretto gli atleti a scendere in acqua nel primo pomeriggi. Quattro prove si sono disputate che chiudono la fase di qualificazione della rassegna continentale. Da domani in programma le fasi finali con la flotta suddivisa in Gold e Silver. Grazie ai risultati ottenuti in questi due giorni sono molti gli azzurri che accedono alla Gold Fleet, confermati Nicolò Renna e Daniele Benedetti in Top 10. Oltre 200 atleti rappresentanti di 33 nazioni si stanno contendendo il titolo continentale in 5 giornate di gare intense.