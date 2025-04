Dopo le buone indicazioni offerte dal Trofeo Princesa Sofia in Spagna, arrivano altri segnali incoraggianti per la vela azzurra, impegnata nella 56ª Semaine Olympique Française di Hyères. Ci sono due imbarcazioni azzurre in testa dopo due giornate di regate: Riccardo Pianosi nel Formula Kite maschile e Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nel Nacra 17. Oggi sono in programma altre regate.

Pianosi ha dominato le prime cinque race, collezionando quattro vittorie e un secondo posto (al momento scartato). Quattro punti netti che permettono all’azzurro di precedere di una lunghezza Maximilian Maeder (Singapore). Terzo posto provvisorio con 9 punti netti per Kameron Maramenidis (Grecia), mentre il francese Benoit Gomez (10) e lo svizzero Gian Stragiotti (13) completano la top 5. Tredicesima posizione per l’altro azzurro Riccardo Boschetti, che fin qui ha accumulato 22 punti netti, scartando un sedicesimo posto: dopo un’ottima partenza con due quinti posti e una terza piazza, ha chiuso la quinta regata con il nono piazzamento.

Dopo aver sfiorato il successo a Palma di Maiorca, Ugolini e Giubilei sono partiti nuovamente con il piede giusto. Scartato un quattordicesimo posto inaugurale, la coppia azzurra ha ottenuto tre vittorie e due seconde posizioni. Sette punti netti per i due volte vicecampioni mondiali, la metà degli austriaci Laura Farese e Matthaus Zochling (2°, 14). Terza posizione condivisa per gli olandesi Willemijn Offerman e Scipio Houtman e per i veterani britannici (campioni al Trofeo Princesa Sofia) John Gimson e Anna Burnet (18). Decima posizione invece per la coppia azzurra composta da Arto Hirsch e Sofia Borgia (52), mentre Federico Figlio di Granara e Maelle Frascari Diotallevi sono quattordicesimi (60).

Nelle varie classi ecco le altre posizioni degli azzurri: 470 mixed Ferrari – Dubbini 5ª posizione, mentre Berta – Calabrò sono al 6° posto. Nella classe 49er, Marchesini – Chistè sono al 13° posto, mentre nella 49er:FX Germani – Caruso sono in 8ª posizione. Tra le donne, Laporte si trova al 15° posto nella Formula Kite femminile. Nella classe ILCA 6 Mattivi è 4°, con Benini Floriani al 5° posto, mentre Borio è 9° negli ILCA 7. Per quanto riguarda iQFOiL maschile, Pilloni è al 10° posto.