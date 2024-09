Louis Vuitton Cup 2024, quando e come avviene la scelta di Ineos per la semifinale: Luna Rossa aspetta l’avversaria

Giornata da dimenticare quella di lunedì 9 settembre per Luna Rossa che, a causa di un’avaria in prepartenza, non è riuscita a disputare il match con Alinghi e ha perso poi lo spareggio con Ineos Britannia, chiudendo il round robin di Louis Vuitton Cup 2024 al secondo posto. Una nota stonata non da poco per Spithill e compagni, visto che ad avere il privilegio di scegliere l’avversaria in semifinale sarà proprio il team britannico, prima classificata e qualificata al penultimo atto insieme agli italiani, ad American Magic e ad Alinghi. Ma quando si sapranno gli accoppiamenti delle semifinali? Bisogna ancora aspettare qualche giorno. Ineos Britannia annuncerà la scelta su quale avversario affrontare in una conferenza stampa programmata per venerdì 13 settembre alle 11:00, quindi alla vigilia del primo giorno di semifinale.

Un vantaggio non da poco per Ineos che avrà tre giorni per studiare l’avversaria, senza offrire punti di riferimento alle altre tre squadre. La scelta più ovvia per i britannici sembrerebbe essere Alinghi, che ha manifestato diverse difficoltà soprattutto in condizioni di vento leggero. Se l’accoppiamento sarà 1° contro 4°, Luna Rossa dovrà vedersela contro American Magic. Si parte come detto sabato 14 settembre con due regate al giorno: in acqua anche domenica 15 settembre, lunedì 16 settembre, mercoledì 18 settembre e giovedì 19 settembre. Le semifinaliste che otterranno per prime cinque vittorie nei rispettivi confronti staccheranno il pass per la finale. New Zealand, Defender di America’s Cup, spettatrice interessata.

QUANDO AVVIENE LA SCELTA?

Data: Venerdì 13 settembre

ORARIO: 11:00