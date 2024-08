America’s Cup 2024, terza giornata regate preliminari: Luna Rossa vince ancora, Ineos Britannia ko

Ottime notizie per Luna Rossa Prada Pirelli Team, che ha conquistato la terza vittoria nelle regate preliminari dell’America’s Cup 2024. A Barcellona arriva un altro successo per l’imbarcazione italiana, guidata dai timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill, che ha superato i britannici di Ineos Britannia nella terza delle quattro match race andate in scena oggi nelle acque catalane. Domani l’ultima giornata del “torneo amichevole”, i cui punti non sono validi poi ai fini della Louis Vuitton Cup al via nei prossimi giorni. Grazie a questa vittoria, che la porta a tre punti in classifica generale, Luna Rossa si è assicurata l’ingresso nella finale. “Siamo molto contenti di questa vittoria. Abbiamo fatto tutte le scelte giuste, cominciando dalla vela di prua più grande, su suggerimento del nostro coach Hamish Willcox”, ha detto il timoniere Francesco Bruni.

Una prova molto solida quella di Luna Rossa, che ha potuto anche usufruire della doppia penalità degli avversari. Ineos Britannia infatti è prima entrata nella zona di partenza con un secondo di anticipo, incorrendo in 75 metri di penalità da parte della fiscalissima giuria, poi nel tentativo di limitare i danni è uscita dai confini del campo di regata incorrendo così in altri 50 metri da lasciare agli avversari. L’imbarcazione inglese, guidata dai timonieri Ben Ainslie e Dylan Fletcher, ha cercato di rientrare nel primo lato di poppa ma ha poi alzato bandiera bianca. Vincente la mossa di Luna Rossa di montare un fiocco più grande e quindi più efficace in condizioni di vento debole rispetto al primo pomeriggio.

Nelle altre regate era arrivata la vittoria proprio di Ineos Britannia, che aveva iniziato la giornata alla grande battendo con autorità gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing Team. C’è stata poi la prima vittoria dei francesi di Orient Express, che hanno approfittato del ritiro di American Magic per problemi al timone durante la pre-partenza. Infine in chiusura di giornata è arrivata un’altra netta affermazione di Emirates Team New Zealand, che ha rifilato oltre un minuto di distacco ad Alinghi garantendosi un posto nella finalissima di queste regate preliminari. Davvero evidente la superiorità dei detentori della Coppa America, capaci di essere competitivi in qualsiasi condizione.

La classifica dopo la terza giornata (non valida ai fini della Louis Vuitton Cup)