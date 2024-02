Zeppieri-Grenier oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Atp Marsiglia 2024

Giulio Zeppieri affronterà Hugo Grenier nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di Marsiglia 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Dopo aver mancato il main draw del torneo di Marsiglia sette giorni fa, il tennista azzurro ci riprova. Vittorioso al primo turno contro Sanchez Izquierdo, contenderà il pass per il tabellone principale al beniamino di casa Grenier. Il francese conduce 2-1 nei precedenti, ma secondo i bookies sarà Zeppieri a scendere in campo con i favori del pronostico.

Zeppieri e Grenier scenderanno in campo oggi, lunedì 5 febbraio, come 2°match dalle 12:00 sul Court 1 (al termine di Cressy-Damm). La diretta televisiva del torneo di Marsiglia è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in chiaro su Cielo. Le qualificazioni non hanno però copertura tv, dunque l’incontro di Zeppieri non sarà trasmesso in diretta televisiva. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.