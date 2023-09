Caso Antony, le sue parole: “Accuse false, ho una madre e una sorella, sono contrario alla violenza”

Il calciatore del Manchester United Antony torna a parlare della accuse di violenza domestica mosse nei suoi confronti: “La violenza contro le donne è sbagliata, sbagliata al cento per cento. Ho una madre e una sorella. Io non vorrei mai che accadesse loro una cosa del genere. È stato difficile essere escluso dalla selezione [del Brasile, ndr], ero molto triste, perché so che quello di cui mi accusano non è vero. Lavoriamo per realizzare i nostri sogni, quindi non è facile”