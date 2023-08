Wta Praga 2023, Hibino rovina la festa a Noskova: da lucky loser vince il titolo

Nel tennis non capita spesso che una giocatrice riesca a vincere un torneo pur avendo perso un match. Eppure nel circuito Wta si è verificato due volte nelle ultime settimane. Dopo il trionfo di Timofeeva a Budapest, Nao Hibino ha conquistato il Wta 250 di Praga 2023, sempre da lucky loser. In un torneo infinito, in cui nella giornata di lunedì si sono disputate prosecuzione della semifinale e finale, a laurearsi campionessa è stata la giocatrice giapponese, battuta al turno decisivo da Arango. Ripescata in tabellone, è però riuscita a spingersi fino in fondo e vincere il titolo. Battuta in una finale a senso unico la beniamina di casa Linda Noskova con il punteggio di 6-4 6-1. Grazie a questo risultato, Hibino guadagna ben 52 posizioni, tornando tra le prime 100 del mondo.