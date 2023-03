Wta Miami 2023: Rybakina raggiunge Trevisan ai quarti, ok Pegula e Potapova

L’avversaria di Martina Trevisan ai quarti di finale del Wta 1000 di Miami 2023 sarà Elena Rybakina. La giocatrice kazaka, fresca vincitrice del titolo a Indian Wells, ha superato con il punteggio di 6-4 6-3 la belga Elise Mertens. Nonostante le solite armi su cui può fare affidamento, Rybakina ha faticato con la seconda di servizio e non ha dato l’impressione, come invece aveva fatto in altri match, di essere ingiocabile. Ciò che contava però era vincere e lei l’ha fatto, approdando da grande favorita ai quarti.

TABELLONE

MONTEPREMI

Avanti anche Jessica Pegula, che ha liquidato in due set Magda Linette, e Anastasia Potapova, in gran forma e capace di dar seguito alla vittoria contro Coco Gauff estromettendo la cinese Zhang. Infine, una scatenata Sorana Cirstea – che sta vivendo un Sunshine Double da applausi – ha mietuto un’altra vittima ceca dopo Muchova. Si tratta di Marketa Vondrousova, ko per 7-6 6-4.