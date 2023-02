Wta Lione 2023, impresa Parks: batte la beniamina di casa Garcia e conquista il titolo

La campionessa del Wta 250 di Lione 2023 è Alycia Parks. Settimana da incorniciare per la giovane americana, capace di ribaltare tutti i pronostici e conquistare il titolo, il terzo della carriera dopo due 125k. Nella finale del torneo francese, Parks ha sconfitto in due set combattuti la padrona di casa, nonché Top 10, prima testa di serie e grande favorita alla vigilia Caroline Garcia. 7-6(7) 7-5 il punteggio in favore della giocatrice a stelle e strisce, capace di imporsi dopo 2h06′ di gioco. Match estremamente equilibrato e dominato dai servizi, tanto che in oltre due ore di incontro c’è stato un solo break, conquistato da Parks e decisivo per il risultato finale. Grazie a questo traguardo, la statunitense sarà numero 51 del mondo a partire da lunedì. Quinta sconfitta in diciassette finali invece per Garcia, che non riesce a regalare una gioia al pubblico di casa.