Wta Hong Kong 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 14 ottobre con Trevisan

Il programma di sabato 14 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Hong Kong 2023. E’ tempo di semifinali in Asia, dove torna in campo Martina Trevisan, che grazie al successo ai danni di Elise Mertens si è garantita l’accesso al penultimo atto del torneo. La giocatrice azzurra, fresca di ritorno in top 40, dovrà però attendere prima di scendere in campo poiché ad aprire le danze sarà la semifinale della parte alta del tabellone. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Ore 08:00 – TBD vs (5) Blinkova

Non prima delle ore 10:00 – (6) Trevisan vs TBD