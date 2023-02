Wta Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 19 febbraio con Trevisan e Paolini

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 19 febbraio per il Wta 1000 di Dubai 2023. Parte il tabellone principale con tanti match interessanti. Subito in campo due teste di serie, ovvero Kvitova e Samsonova, ma anche due tenniste azzurre, ovvero Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Dalle 09:00 – Paolini vs Keys

A seguire – Trevisan vs (12) Kvitova

A seguire – Badosa vs (14) Samsonova

Non prima delle 16:00 – Grabher vs Fernandez

A seguire – Oz vs Kostyuk

COURT 1

Dalle 09:00 – Begu vs Krejickova

A seguire – Kenin vs Bouzkova

A seguire – Anisimova vs Zvonareva

Non prima delle 13:30 – L.Fruhvirtova vs Collins

COURT 3

Dalle 09:00 – Yastremska vs Cornet

A seguire – Zheng vs Zhang

A seguire – Kanepi vs Tomova