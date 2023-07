Wimbledon 2023, Svitolina: “Felice di portare un po’ di felicità agli ucraini, la guerra mi ha reso più forte”

Elina Svitolina è intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria contro Iga Swiatek ai quarti di finale di Wimbledon 2023: “Sono davvero felice per la mia prestazione, è incredibile. Questo significa molto per me. So che ci sono molte persone che mi guardano in Ucraina, ho avuto un un sacco di messaggi dopo l’ultimo turno. Sono felice di poter portare un po’ di felicità nelle loro vite. Ho anche visto molti video in cui i bambini guardano le partite al telefono, il che mi riempie il cuore. Sono solo felice di poter portare un po’ di felicità al popolo ucraino“.

“Penso che la guerra mi abbia reso più forte mentalmente. Ora non vivo le situazioni difficili come un disastro perché ho capito che ci sono cose peggiori in questa vita. Ora sono più calmo. Da quando ho ripreso a giocare ho pressioni diverse. È chiaro che voglio vincere, ma mi avvicino alle cose in modo leggermente diverso. Avere un figlio e la guerra sono due cose che hanno mi ha reso una persona diversa – ha proseguito Svitolina, che sulle sue possibilità di vincere il torneo ha detto – Non ci ho quasi pensato fino a ora. Penso partita dopo partita e ancora ne mancano un paio prima del titolo. Vondrousova è una giocatrice molto tosta e so che sarà una sfida molto difficile per me. Ecco perché non voglio affrettarmi e pensare che forse giocherò la finale, oppure no. Questo genere di cose mi allontana dalla mentalità corretta“.

Infine, su sua figlia Skai: “Attualmente è a casa con Gaël. Subito dopo la partita ci siamo videochiamate, ma era così distratta dal gelato che sapevo di non essere la sua priorità. Ha ancora un’età in cui non le importa se vinco o se perdo, lei è semplicemente felice, a volte anche quando torno a casa. Mi piace molto vedere mia figlia felice insieme a Gaël. Anche le nostre madri ci stanno aiutando molto. È fantastico avere un grande famiglia e tanto aiuto”.