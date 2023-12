Volley femminile, Serie A1: Milano in campo a Santo Stefano per inseguire Conegliano

L’Allianz Vero Volley Milano si prepara a tornare in campo per il quattordicesimo turno di Serie A1, per dare via al girone di ritorno. Martedì 26 dicembre alle ore 17.00 le milanesi sfideranno Busto Arsizio. Per la squadra di Marco Gaspari sarà fondamentale continuare il trend positivo delle ultime gare, nel tentativo di scavalcare Conegliano, prima in classifica e imbattuta in questa prima metà di campionato.