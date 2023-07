Vela, Test Event Parigi2024: buone le prestazioni degli azzurri

Si è svolto a Marsiglia il secondo giorno di regate per il Test Event in vista dei Giochi di Parigi2024, con tutte le prove in programma disputate. Buona prestazione per gli italiani scesi in acqua, che hanno confermato le buone sensazioni registrate ieri. Bene Chiara Benini Floriani, che non conclude nel migliore dei modi la prima prova (scarto) ma chiude con un ottimo quinto posto la seconda, mantenendosi nella parte alta della classifica generale.

Risale la china Lorenzo Chiavarini, che accorcia la classifica con due buone prestazioni odierne. Ancora più combattuta la classe 470 Mix, che vede Ferrari-Caruso in un gruppetto di cinque equipaggi in soli tre punti. Nelle prime prime prove di Kite, sia per uomini che per donne, entrambi gli azzurri si trovano a ridosso della top 10, prima delle proteste in corso.