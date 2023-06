Triathlon, Angelini e Iogna Prat trionfano ad Alba Adriatica: sono loro i campioni italiani

Primo titolo italiano di triathlon olimpico in carriera per Samuele Angelini, che ha trionfato ad Alba Adriatica. L’azzurro del Gruppo Sportivo Fiamme Oro è stato superiore nella frazione di corsa ed ha tagliato il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sugli avversari, esternando tutta la sua emozione. Secondo Michele Bortolamedi della K3 Cremona, bravo a resistere nel finale alla rimonta di Davide Ingrillì (707). I due hanno occupato anche il podio della categoria Under 23, completato da Pietro Giovannini (quinto).

Tra le donne, il successo è andato invece Luisa Iogna Prat (707), partita molto forte e brava ad amministrare il suo vantaggio, tagliando il traguardo col sorriso stampato in faccia. Seconda piazza per la giovane Chiara Lobba della K3 Cremona, nuova campionessa italiana Under 23, che ha preceduto la compagna di squadra Alessia Orla, terza. Sul podio Under 23 anche Sofia Spreafico (T.D. Rimini) e Erman Doga (CUS Pro Patria Milano).