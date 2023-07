Tour de France 2023, Izaguirre: “Emozionato per la vittoria, è un Tour che parla basco”

Ion Izaguirre, vincitore della dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne – Belleville-en-Beaujolais di 169 km, ha commentato il risultato odierno: “Per tutta la corsa ho tentato di andare in fuga, ma fino ad oggi non ero mai stato in grado di fare la differenza. Stavolta invece ce l’ho fatta, attaccando nell’ultima salita e tenendo a distanza gli avversari. Sono molto emozionato per questa vittoria, è incredibile. Questo Tour parla basco: è iniziato sulle nostre terre ed è la seconda vittoria dopo quella di Bilbao. Sono molto contento“.