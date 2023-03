Torneo di Viareggio 2023: vittoria e primo posto per la Fiorentina, primi punti per il Seravezza

La Fiorentina conquista la terza vittoria consecutiva nel Torneo di Viareggio 2023 battendo 3-0 il Monterosi e si aggiudica il primo posto del Girone B. Allo Stadio Comunale “XIX Settembre” i viola, già qualificati prima di questo match così come il Monterosi, sono riusciti a chiudere in bellezza la fase a gironi con un successo conquistato grazie alla doppietta di Senè e alle reti di Mignani e Ievoli nel secondo tempo. La prima occasione è del Monterosi al 5′ con il tiro di Graziani bloccato in due tempi da Tognetti. Al 17′ cross rasoterra di Harder verso il centro dell’area, Presta prova il destro a giro ma la palla si stampa sul palo, e al 25′ grande parata di Malatesti a tu per tu con Senè. Al 36′ ancora Senè conclude da due passi ma il suo tentativo viene respinto, Presta ci prova sulla ribattuta ma non inquadra lo specchio della porta e il primo tempo si chiude sullo 0-0. A sbloccare il match ci ha pensato lo stesso Senè, che al 51′ riceve palla al limite dell’area e conclude in porta con il destro. Il numero 9 viola è ancora protagonista al 74′ con un destro vincente per il raddoppio della Fiorentina, al 78′ Mignani firma il tris e all’89’ Ievoli cala il poker chiudendo ufficialmente i conti. Primi tre punti per il Seravezza, che vince di misura il match contro l’Euro New York allo stadio ‘Buon Riposo’.