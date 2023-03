Viareggio Cup 2023, Gruppo 7: il Bologna blinda il primo posto, Mavlon agli ottavi da secondo

5-0 del Bologna al Jovenes Promeses e i felsinei chiudono a punteggio pieno il Gruppo 7 della Viareggio Cup, con tanto di 12 gol fatti e 0 subiti, dimostrando una superiorà manifesta dal primo all’ultimo minuto di tutte le gare giocate. Match anche questo dominato con cinque marcatori differenti a suggellare il successo: Bernacci, Busato, Mazia, Paterlini e Corsi. Due gol nel primo tempo, tre nel secondo e primo posto blindato in un Gruppo 7 al cui secondo posto si è classificato il Mavlon: il team senegalese ha sconfitto per 3-0 l’Atromitos dopo un primo tempo dominato (2-0) e un secondo tempo in cui, alla gestione dello score, non sono mancate qua e là sortite offensive.

VIAREGGIO CUP – CLASSIFICA FINALE GIRONE 7

1. Bologna 9

2. Mavlon 6

3. Atromitos 3

4. Jovenes Promeses 0