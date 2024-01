Tiro con l’arco: sei azzurri in ritiro ospiti della Beiter

La Nazionale di tiro con l’arco si prepara per l’anno olimpico. Gli azzurri saranno ospiti della Beiter dal 22 al 27 gennaio, per lavorare sulla tecnica e sulla messa a punto delle attrezzature. I convocati sono Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Tatiana Andreoli (Fiamme Azzurre) e Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi). Lo staff tecnico sarà composto da Amedeo Tonelli e Matteo Bisiani. La stagione per la Nazionale avrà via con i Campionati Europei Indoor in Croazia, dal 20 al 25 febbraio.